Το Ισραήλ έφτιαξε σάιτ με εικόνες φρίκης από την επίθεση της Χαμάς

Το Ισραήλ δημιούργησε έναν ιστότοπο, τη «Σφαγή της Χαμάς», όπως ονομάστηκε, με φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Στόχος, όπως λέει, να «καταγράψει τη φρίκη εκείνης της ημέρας».

Ο τρόμος ξεκίνησε όταν μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Κιμπούτς Re’im με αλεξίπτωτα και φορτηγά, σκοτώνοντας περίπου 260 παρευρισκόμενους και συλλαμβάνοντας ομήρους.

Το σάιτ περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη Daily Mail, ανατριχιαστικές φωτογραφίες ανθρώπων που διασκέδαζαν στο φεστιβάλ, μαζί με φρικιαστικά πλάνα και φωτογραφίες νεκρών.

Περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες από τη φρικιαστική επίθεση στο Κιμπούτς Be’eri, όπου βασανίστηκαν και σφαγιάστηκαν περισσότερα από 100 από τα 1.100 μέλη της κοινότητάς του, καθώς και φωτογραφίες από υπνοδωμάτια ποτισμένα με αίμα.

Στο σάιτ, δημοσιεύονται φωτογραφίες με απανθρακωμένα μωρά και βίντεο με έναν άνδρα που έχασε ένα άκρο.

«Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε δει αποσπάσματα και εικόνες από τα φρικτά εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ένας νέος ιστότοπος αρχειοθετεί όλο αυτό το υλικό.

Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να το παρακολουθήσετε, αλλά είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό για τα θύματα και τις οικογένειες αυτών των αποτρόπαιων εγκλημάτων.

Παρακαλούμε προωθήστε το για να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος θα μάθει τι συνέβη» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ισραήλ.

Viewer discretion advised: some of you may have seen clips and images of the horrific war crimes committed by Hamas on October 7th.

A new website archives all of this footage.

We know it’s difficult to watch, but it is even more heart wrenching for the victims and the…

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 2, 2023