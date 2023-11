Now and Then: Ακούστε το «τελευταίο» τραγούδι των Beatles που μόλις κυκλοφόρησε

Οι Beatles κυκλοφόρησαν αυτό που χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο, νέο τραγούδι τους μαζί, με τίτλο Now and Then.

Ολοκληρώνει μια σειρά από τραγούδια που έγραψε ο Lennon και παραδόθηκαν σε μορφή demo στον Paul McCartney το 1994 από τη Yoko Ono, με τη φράση «For Paul» (για τον Πολ) γραμμένο στην κασέτα. Ο McCartney και οι υπόλοιποι Beatles δημιούργησαν δύο νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις, το Free As a Bird και το Real Love – το καθένα έγινε Top 5 επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το Free As a Bird να φτάνει στο Νο 2 τον Δεκέμβριο του 1995 και το Real Love στο Νο 4 τον Μάρτιο του 1996.

Όμως, το συγκρότημα δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει ένα τραγούδι από το demo του Now and Then και εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Τώρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης που απομόνωσε καλύτερα τη φωνή του John Lennon από το demo, το τραγούδι επιτέλους ολοκληρώθηκε. Ο McCartney και ο Ringo Starr ηχογράφησαν νέα μέρη γι’ αυτό, ενώ ο αείμνηστος George Harrison συμμετέχει μέσω των κιθαριστικών μερών που διατηρήθηκαν από εκείνη τη session του 1995, που μπήκε στο ράφι.

Ακούστε το Now and Then

«Μαράζωνε σε ένα ντουλάπι…»

Την Τετάρτη κυκλοφόρησε ένα making-of φιλμ, στο οποίο δεν ακούμε το ίδιο το τραγούδι. Αναφερόμενος στον Lennon, ο Starr λέει στην ταινία: «Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο να τον έχουμε μαζί μας στο δωμάτιο».

Ο McCartney εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το συγκρότημα το 1995: «Στην demo κασέτα του John, το πιάνο ήταν λίγο δύσκολο να ακουστεί. Και εκείνες τις μέρες, φυσικά, δεν είχαμε την τεχνολογία για να κάνουμε τον διαχωρισμό… μας τελείωσε λίγο ο χρόνος. Το Now and Then απλά μαράζωσε σε ένα ντουλάπι».

Είπε ότι είχε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το να φτιάξει ολοκληρωμένα τραγούδια από τα demo του Lennon, από σεβασμό για το ημιτελές έργο του εκλιπόντος τραγουδοποιού: «Είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε; Κάθε φορά που σκεφτόμουν κάτι τέτοιο, σκεφτόμουν, περίμενε ένα λεπτό, ας πούμε ότι είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον John: «Έι John, θα ήθελες να τελειώσουμε αυτό το τελευταίο σου τραγούδι;». Σου λέω, ξέρω ότι η απάντηση θα ήταν: ‘Ναι!’».

Δείτε την ανάρτηση του Liam Gallagher

Now n Then absolutely incredible biblical celestial heartbreaking and heartwarming all at the same time long live The Beatles LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 2, 2023

«Απολύτως απίστευτο, βιβλικό, ουράνιο, σπαρακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα»

Ο Πίτερ Τζάκσον σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο για το Now and Then – που θα κυκλοφορήσει στις 14:00 την Παρασκευή – έχοντας σκηνοθετήσει το οκτάωρο ντοκιμαντέρ «Get Back», το οποίο επίσης χρησιμοποίησε την ίδια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να δείξει πώς το συγκρότημα συνέθεσε τα τραγούδια για τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το Abbey Road και το Let It Be.

Ο Liam Gallagher φάνηκε να έχει ακούσει από νωρίς το Now and Then, γράφοντας στο X το πρωί της Πέμπτης: «Απολύτως απίστευτο, βιβλικό, ουράνιο, σπαρακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα». Όταν ρωτήθηκε από έναν θαυμαστή αν ανησυχούσε ότι δεν θα του άρεσε το τραγούδι, ο Gallagher απάντησε: «Οι Beatles θα μπορούσαν να χέσουν στην τσάντα μου και πάλι θα έκρυβα εκεί μέσα τις καραμέλες μου με γεύση μέντα».

