Χάος στη Φλόριντα: Τουλάχιστον δύο οι νεκροί από πυρά

Χάος προκλήθηκε στους δρόμους της Τάμπα στην Φλόριντα, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε συνοικία με μπαρ και κλαμπ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween. Οι αρχές της Τάμπα συνέλαβαν έναν ύποπτο που κατηγορείται για δυο φόνους και αρκετούς τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, 22 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καυγά δυο ομάδων ανθρώπων τα ξημερώματα στην Ίμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο X (το πρώην Twitter) δείχνουν το πανδαιμόνιο που επικράτησε καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν μέσα στο σκοτάδι, με ηχητικό υπόβαθρο δέκα και πλέον πυροβολισμούς.

Σε κάποια από τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, φαίνονται αστυνομικοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αιμόφυρτους πολίτες σε πεζοδρόμια. Πολλοί τραυματίες, ηλικιών μεταξύ 18 και 27 ετών, έλαβαν εξιτήρια από νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Τάμπα, ο Λι Μπέρκο, δήλωσε πως πληροφορίες που έδωσαν πολίτες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης συνέβαλαν καθοριστικά να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ο ύποπτος.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί. Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

Συνέπεια αυτής της διάδοσης είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στη χώρα, ο οποίος δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη.

Video shows people fleeing in all directions during a Halloween event in Tampa, Florida. According to CNN, a 22-year-old suspect has been arrested and charged with second-degree murder in a shooting that resulted in two fatalities and 16 injuries. pic.twitter.com/3kSkLLmHLO

— Global Times (@globaltimesnews) October 30, 2023