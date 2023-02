Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου την ώρα που έκαναν ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στην πόλη Ορλάντο (Φλόριντα) των ΗΠΑ, Από τα πυρά σκοτώθηκε ένας δημοσιογράφος και τραυματίστηκε ο εικονολήπτης.

Ο Σερίφης της περιοχής είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι υπάλληλοι εργάζονταν για το Spectrum News 13. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ ανέφερε νωρίτερα στο Twitter ότι ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο Κιθ Μέλβιν Μόουζες, 19 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο σε σχέση με έναν πυροβολισμό το πρωί της Τετάρτης. Ο Μόουζες αναμένεται να κατηγορηθεί για τέσσερις άλλους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αργότερα μέσα στην ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του δημοσιογράφου του Spectrum News 13, πρόσθεσε ο σερίφης.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο Μόουζες έχει ένα μακρύ ποινικό ιστορικό που περιλαμβάνει κατηγορίες για όπλα, επιθετική επίθεση, βαριά επίθεση και επίθεση με θανατηφόρο όπλο. Πρόσθεσε δε ότι οι αστυνομικοί πήγαν στο τετράγωνο 6100 της οδού Hialeah γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης, όπου εντόπισαν μια γυναίκα 20 ετών, η οποία πέθανε από τα τραύματά της.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023