Η φωτογραφία που η Μέγκαν Μαρκλ δεν ήθελε να δει ποτέ κανείς

Μια throwback φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ που δεν ήθελε να δει κανείς δόθηκε πριν από λίγο καιρό στη δημοσιότητα από την οικογένειά της.

Το στιγμιότυπο της Μέγκαν Μαρκλ που κυκλοφόρησε από την οικογένειά της πιστεύεται ότι είναι μια φωτογραφία που η ηθοποιός δεν ήθελε ποτέ να δει ο κόσμος.

Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στα social media τον περασμένο Απρίλιο ενόψει μιας εκπομπής του 7NEWS Australia και της τελευταίας συνέντευξης της οικογένειας.

Στη φωτογραφία η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι φαίνεται να χαμογελά, να φορά ένα πουκάμισο στο τραπέζι και μέσα από αυτό να έχει βάλει μια χαρτοπετσέτα.

Η εικόνα κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον δημοσιογράφο Taylor Auerbach, υποστηρίζοντας πως είναι μια φωτογραφία που η Μέγκαν Μαρκλ δεν ήθελε ποτέ να δει ο κόσμος.

Ορισμένοι διαδικτυακοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν πως φαινόταν «κατώτερης κατηγορίας» και αναρωτήθηκαν ποιος βάζει εκεί τη χαρτοπετσέτα σε ένα δείπνο.

Στην εκπομπή, σύμφωνα με την Express, είχαν παρουσιαστεί και πολλά άλλες άγνωστες φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ, με την οικογένειά της να μιλά για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι.

«Θα ήταν ακόμα σερβιτόρα αν δεν ήταν ο μπαμπάς» ακούστηκε να λέει η αδελφή της Σαμάνθα. «Είναι ανθυγιεινοί ο ένας για τον άλλον. Είναι μια τοξική σχέση», σημείωσε για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

WORLD EXCLUSIVE: THIS SUNDAY on @7NewsSpotlight – the photographs Meghan Markle NEVER wanted the world to see. Only on @Channel7 at 8:30pm, Sunday NIGHT pic.twitter.com/Lx3tKJ6UJZ

— Taylor Auerbach (@tauerbach) April 28, 2023