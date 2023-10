Τζέιντα Πίνκετ – Γουίλ Σμιθ: Ο λόγος που δεν χρειάστηκαν προγαμιαίο συμβόλαιο στον γάμο τους

Η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ έδωσε πρόσφατα συνέντευξη και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως εδώ και 7 χρόνια έχει χωρίσει με τον Γουίλ Σμιθ. Μιλώντας στο People ανέφερε πως κατά τη στιγμή της απονομής των βραβείων Όσκαρ το 2022, όταν ο Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ, είχαν χωρίσει εδώ και έξι χρόνια.

«Ακόμα προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε», είπε σχολιάζοντας τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της. «Έχουμε κάνει πραγματικά βαριά δουλειά μαζί», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε πως «απλά έχουμε βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον και θα βρούμε τι σημαίνει αυτό για εμάς». Ακόμη, αναφερόμενη στα παιδιά της, είπε πως «τα παιδιά μου, είναι μικροί γκουρού. Μου έχουν διδάξει μια βαθιά αίσθηση αυτοαποδοχής».

Ωστόσο, μετά από αυτή την αποκάλυψη, η ηθοποιός μίλησε στο Parade και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν χρειάστηκε με τον Γουίλ Σμιθ να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο. Όπως είπε δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη ότι πρέπει να «προστατεύσει» την περιουσία της από τα χέρια του συζύγου της.

«Ακούστε, οι γάμοι είναι όμορφοι και μπορεί να γίνουν πολύ ρομαντικοί. Νιώθω ότι ήταν μια πραγματική και για τους δύο μας, οπότε έπρεπε απλά να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο στα μάτια και να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτό το ταξίδι θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές», είπε αρχικά.

«Έπρεπε να πούμε ο ένας στον άλλο πως ό,τι κι αν γίνει, θα καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Οπότε, δεν χρειαστήκαμε προγαμιαίο συμβόλαιο. Δώσαμε υπόσχεση ότι το διαζύγιο δεν είναι κάτι απαραίτητο για εμάς», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, κανείς από τους δύο δεν έβλεπε με μεγάλο ρομαντισμό το θέμα του γάμου, ενώ τόνισε πως υπάρχει μεγάλη κατανόηση και από τις δύο πλευρές σε θέματα προσωπικής ελευθερίας.

When Will Smith and Jada Pinkett Smith got married, they didn’t see the need to sign a prenuptial agreement. https://t.co/9cKFHDCeQR

— Us Weekly (@usweekly) October 13, 2023