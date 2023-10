Ο Άρης τιμά την μνήμη του «ξανθού» στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σε λίγη ώρα από τώρα (17:15) Άρης και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην πρεμιέρα της Basket League. Δύο ομάδες στις οποίες μεγαλούργησε ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος έφυγε από την ζωή λίγα 24ωρα πριν.

Ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης, προχώρησαν σε μια υπέροχη κίνηση προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη του «ξανθού».

Πιο συγκεκριμένα σε μαύρο φόντο αποτυπώνεται η φιγούρα του προσώπου του Γιάννη Ιωαννίδη, με το χαρακτηριστικό ξανθό μαλλί.

«Ημέρα αγώνα, αλλά όχι μια συνηθισμένη…», αναφέρει η ανάρτηση του Άρη.

