New York Times: Ουκρανικές απώλειες χωρίς αντίκρισμα στο μέτωπο

«Κανένα σχέδιο μάχης δεν επιζεί της πρώτης του επαφής με τον εχθρό» είχε υποστηρίξει ο στρατάρχης Χέλμουτ Φον Μόλτκε, χάρη στον οποίο η Γερμανική Αυτοκρατορία κατατρόπωσε τη Γαλλία το 1871, αλλάζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτή η απλή αλήθεια φαίνεται να επιβεβαιώνεται και στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Μετά από μήνες εξοντωτικών μαχών στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ο πόλεμος θυμίζει εντυπωσιακά το Δυτικό Μέτωπο, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της δραματικής του στατικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η μεν Ρωσία ήθελε να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Ουκρανία είχε βάλει εθνικό στοίχημα να διασπάσει τις ρωσικές δυνάμεις με μια επίθεση στο νότο, με απώτερο σκοπό να ανακαταλάβει την Κριμαία.

Καμία επίθεση δεν πήγε σύμφωνα με το σχέδιο.

Περισσότερα εδάφη κατέλαβαν οι Ρώσοι

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times που στηρίζεται σε δεδομένα του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War), παρά την ουκρανική αντεπίθεση, τον μήνα Αύγουστο παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη στατικότητα στο μέτωπο από τον Ιανουάριο του 2023.

Ρωσία και Ουκρανία μάχονται για μήνες με σκοπό να καταλάβουν θέσεις του αντιπάλου, αλλά δεν τα καταφέρνουν.

Το μεγάλο πρόβλημα των Ουκρανών να προωθηθούν προς νότο είναι ένα αδιαπέραστο τείχος οχειρώσεων που έχουν δημιουργήσει οι Ρώσοι.

Είναι γεγονός ότι οι Ουκρανοί, όχι μόνο σημείωσαν ελάχιστα εδαφικά κέρδη, αλλά, οι Ρώσοι κατέλαβαν συγκριτικά -ελαφρώς- περισσότερα εδάφη, κυρίως στα βορειοανατολικά.

«Όταν αθροιστούν τα κέρδη και των δύο πλευρών, η Ρωσία ελέγχει πλέον σχεδόν 200 τετραγωνικά μίλια περισσότερο έδαφος στην Ουκρανία σε σύγκριση με την αρχή του έτους» επισημαίνουν οι New York Times.

Για κάθε σπιθαμή εδάφους οι Ουκρανοί έπρεπε να καταβάλουν βαρύτατο φόρος αίματος, καθώς δεν κατάφεραν να επαναλάβουν την εντυπωσιακή επίθεση στο Χάρκοβο του περσινού Σεπτεμβρίου. Ήδη το Κίεβο έχει χάσει έμπειρους διοικητές και στρατεύματα, τα οποία αντικαταστάθηκαν από νεοσύλλεκτους με ανεπαρκή εκπαίδευση.

Αδιαπέραστο «τείχος»

Όπως αναφέρουν οι New York Times, τα εκτεταμένα ναρκοπέδια, τα εκατοντάδες μίλια με χαρακώματα, οι αντιαρματικές τάφροι και τα τσιμεντένια κωλύματα, που κατασκεύασε η Ρωσία τον περασμένο χειμώνα, αναγκάζουν τα ουκρανικά οχήματα να επιβραδύνουν, καθιστώντας τα εύκολους στόχους στα ρωσικά φονικά πυρά.

Χρόνος… ο νέος αντίπαλος των Ουκρανών

Μπορεί τον προηγούμενο μήνα οι Ουκρανοί να ανακατέλαβαν το χωριό Robotyne και πρόσφατα να σημείωσαν κάποια πρόοδο με τα τεθωρακισμένα τους οχήματα κοντά στο Verbove, 8 μίλια δυτικά του Robotyne, αλλά δεν αρκεί.

Ο νέος μεγάλος αντίπαλος των Ουκρανών στρατηγών είναι ο χρόνος, καθώς μπήκαμε στο Φθινόπωρο και οι έντονες βροχοπτώσεις που αναμένονται θα μετατρέψουν το πεδίο της μάχης σε λίμνες λάσπης.

Μια τέτοια μορφολογία του εδάφους θα αναχαιτίσει τα τυχόν πλεονεκτήματα που θα έδιναν στους Ουκρανούς τα νεοαφιχθέντα αμερικανικά άρματα μάχης Abrams και τα βρετανικά Challenger.

«Όταν υπάρχει λάσπη και έχεις ένα Challenger 75 τόνων, απλώς θα βυθιστεί», είπε η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στις Σπουδές Πολέμου στο King’ s College του Λονδίνου, Μαρίνα Μιρόν.

Περισσότερα εδάφη κατέχουν οι Ρώσοι

Την ίδια στιγμή, , οι Ρώσοι φαίνεται να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Όπως σημειώνεται στο αμερικανικό ρεπορτάζ, αντί η Ρωσία να επιδιώκει γρήγορα κέρδη, φαίνεται να αρκείται να διατηρεί τα εδάφη που κατέχει ήδη. «Δεν χάνεις τίποτα με το να μην προχωράς», λέει η Μιρόν.

Οι ρωσικές δυνάμεις υπερέχουν 3 προς 1 στο πεδίο της μάχης, έχοντας μεγαλύτερο πληθυσμό για να αναπληρώσουν τις απώλειες. Συνεπώς, μια παρατεταμένη χρονικά άμυνα, εξυπηρετεί περισσότερα τα ρωσικά συμφέροντα.

«Η όλη στρατηγική των Ρώσων στην Ουκρανία έγκειτα στο να αφήσουν τους Ουκρανούς να φθείρονται στις αμυντικές γραμμές τους, να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους [Ουκρανούς] και να καταστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο δυτικό εξοπλισμό», επισημαίνει η Μιρόν. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 18% της Ουκρανίας, μια έκταση γης μεγαλύτερη από την Ελβετία, όπως αναφέρουν οι New York Times. Αυτό περιλαμβάνει την Κριμαία και μέρος της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία έχει καταλάβει από το 2014.

Η επιβράδυνση ενέχει τεράστιους κινδύνους για την Ουκρανία, αναφέρουν οι New York Times. «Εάν φαντάζει απίθανο να ανακαταλάβει μεγάλες περιοχές, μπορεί να μειωθεί η δυτική υποστήριξη, είτε λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης είτε λόγω απροθυμίας να δωρίσουν περισσότερα όπλα, ειδικά δεδομένης της πολυετούς αναμονής για παραδόσεις εξοπλισμού αντικατάστασης.

«Η Ρωσία να περιμένει μέχρι η Δύση να γυρίσει την πλάτη της», εκτιμά η δρ Μιρόν, μιλώντας στη μεγάλη αμερικανική εφερίδα.