ΟΟΣΑ: Η κούρσα του πετρελαίου απειλεί περισσότερο την Ευρώπη

Μεγαλύτερο κίνδυνο από τις ΗΠΑ από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου φέρεται να διατρέχει η Γηραιά Ηπειρος, καθιστώντας πιο δύσκολες τις προσπάθειες της να ξεφύγει από τη χαμηλή ανάπτυξη και τον υψηλό πληθωρισμό.

Αυτό δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Κλερ Λομπαρντέλι, επισημαίνοντας πως το προηγούμενο σοκ από τα άλματα των τιμών έχει ήδη εξελιχθεί πολύ διαφορετικά στις δύο οικονομικές περιοχές, καθώς η Ευρώπη είναι μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, ενώ η ζήτηση των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί πολύ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, η Λομπαρντέλι σημείωσε πως αυτή η απόκλιση αντικατοπτρίζεται στις νέες προβλέψεις του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα σήμερα, οι οποίες περιελάμβαναν ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των ΗΠΑ και περικοπές στις εκτιμήσεις για την ευρωζώνη.

Η άνοδος κατά 25% στις τιμές του πετρελαίου από τον Μάιο τροφοδοτεί τις τιμές καταναλωτή σε ορισμένες χώρες με τρόπο που είναι «προφανώς ανεπιθύμητος», προειδοποίησε σύμφωνα με το Bloomberg η Λομπαρντέλι. Το πετρέλαιο έφτασε σε υψηλό 10 μηνών την Τρίτη, καθώς οι περικοπές στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+ έχουν συσφίξει την προσφορά στην αγορά.

«Ο αντίκτυπος προφανώς θα είναι, όπως έχουμε μάθει, συμπίεση των προϋπολογισμών των νοικοκυριών και της ζήτησης», είπε. «Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό στον οποίο οι χώρες εκτίθενται στην τιμή του πετρελαίου και αυτό εξαρτάται από τη σχετική τους θέση ως εισαγωγέα ή εξαγωγέα» πρόσθεσε.

Οι τιμές του μαύρου χρυσού αυξήθηκαν την Τρίτη για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, καθώς η αδύναμη παραγωγή σχιστολιθικών προϊόντων στις ΗΠΑ υποδαύλισε περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με το έλλειμμα προσφοράς που απορρέει από τις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent, που αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, σημείωναν άνοδο 50 σεντς ή 0,53% στα 94,93 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate σημείωναν άνοδο 94 σεντς ή 1,03% στα 92,42 δολάρια, αφού διέσπασαν κέρδη 1 δολαρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν σε τριψήφιο νούμερο. Την πρόβλεψη επιβεβαίωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron Μάικ Γουίρθ, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. «Έτσι φαίνεται. Σίγουρα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Η δυναμική, ξέρετε, η προσφορά στενεύει, τα αποθέματα μειώνονται, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, σταδιακά μπορείτε να το δείτε να χτίζεται. Και έτσι νομίζω, ξέρετε, ότι οι τάσεις δείχνουν ότι είμαστε σίγουρα στο δρόμο μας, πλησιάζουμε», είπε, αναγνωρίζοντας αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. «Νομίζω ότι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας στις ΗΠΑ και ειλικρινά παγκοσμίως παραμένουν αρκετά υγιείς. Εκτιμώ ότι θα επιβαρυνθεί η οικονομία αλλά θα πρόκειται για μια επιβάρυνση, που μέχρι στιγμής, η οικονομία είναι σε θέση να την ανεχθεί».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ (Interim Economic Outlook), η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί ξανά φέτος και το 2024, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ (Interim Economic Outlook).

Συγκεκριμένα, το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 3% το 2023 και 2,7% το 2024 από 3,3% πέρυσι, καθώς -όπως επισημαίνεται- η μακροοικονομική πολιτική γίνεται πολύ σφιχτή για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός.

Στις επιμέρους προβλέψεις, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ενδεικτικά πως στις ΗΠΑ η ανάπτυξη δείχνει ανθεκτική φέτος καθώς το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 2,2% έναντι 2,1% πέρυσι, αλλά αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,3% το 2024, καθώς τα υψηλά επιτόκια θα περιορίζουν τη ζήτηση και παράλληλα θα εξαντλούνται οι πλεονάζουσες αποταμιεύσεις των Αμερικανών από την περίοδο της πανδημίας.

