Ουκρανία: Η σημασία της ανακατάληψης του χωριού κοντά στο Μπαχμούτ από τον στρατό

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακατέλαβαν το χωριό Κλιστσίιφκα, μία κοινότητα τακτικής σημασίας που βρίσκεται νότια της πόλης του Μπαχμούτ.

«Η Κλιστσίιφκα απαλλάχθηκε από τους Ρώσους», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Σίρσκι, αρχηγός του ουκρανικού στρατού ξηράς.

The Commander of Ukraine's Ground Forces, Colonel General Oleksandr Syrskyi, posted a video of Ukrainian soldiers with a 🇺🇦flag in Klishchiyivka in the Donetsk Oblast (eastern Ukraine).

Ukrainian troops have liberated Klishchiyivka in the Bakhmut sector

«Θέλω να μνημονεύσω ιδιαιτέρως τους στρατιώτες που επιστρέφουν στην Ουκρανία τα εδάφη της, βήμα βήμα, στην ζώνη του Μπαχμούτ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Κλιστσίιφκα: μπράβο!» πρόσθεσε απαριθμώντας τις στρατιωτικές μονάδες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση.

Klishchiivka. I thank our warriors for liberating our land.

The 80th Air Assault, 5th Assault, and the renowned 95th Air Assault brigades, as well as the National Police’s «Fury» Assault Brigade.

I thank everyone who is standing strong from Kupiansk to the left bank of Kherson! pic.twitter.com/ZkLakPhMOH

