Ζελένσκι: Στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο την ερχόμενη εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν την ερχόμενη Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, και θα επισκεφτεί το αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς το τελευταίο συζητά ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κίεβο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα γίνει με αφορμή το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και έχει προγραμματιστεί να μιλήσει την Τρίτη, όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι σχεδιάζει να κάνει έκκληση για περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία καθώς συνεχίζει να διεξάγει μια αντεπίθεση κατά της Ρωσίας. Εκτός από την ομιλία στη συνέλευση, αναμένεται να συναντηθεί και με άλλους ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει δημοσίευμα του CNN.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να μεταβεί στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου βουλευτές και γερουσιαστές συζητούν τις τελευταίες εβδομάδες την αποστολή νέας αμερικανικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθεια στην Ουκρανία.

BREAKING: Zelensky to meet Biden at White House on Thursday: officialhttps://t.co/Qd6HEWPtlj

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 15, 2023