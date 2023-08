Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν αναφέρει ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από την περιοχή Ιστρα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Οι ρωσικές εναέριες αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν ουκρανικό επιθετικό drone που στόχευε εγκαταστάσεις στη ρωσική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας σε δημοσιογράφους το Σάββατο, προσθέτοντας ότι το UAV καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή Ιστρα.

Another sleepless night in Moscow. I wonder what’s happened?🤷‍♂️ #Russia #UkraineRussianWar #Ukraine pic.twitter.com/HlWI4y1DNr

«Στις 26 Αυγούστου, περίπου στις 03:00 π.μ. ώρα Μόσχας, απετράπη η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης του καθεστώτος του Κιέβου σε εγκαταστάσεις στη Μόσχα και στην περιοχή της Μόσχας με τη χρήση ενός UAV αεροπορικού τύπου. Οι Εναέριες Αμυντικές Δυνάμεις το κατέστρεψαν πάνω από την Ιστρα, στην περιοχή της Μόσχας», ανέφερε το υπουργείο.

A massive explosion in the Instrinsky district of Moscow. Moscow Mayor Sobyanin claims that ADs have intercepted an UAV pic.twitter.com/uwi04y8rK4

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) August 26, 2023