Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες συνολικά τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας, δύο στον εναέριο χώρο δυτικά της πρωτεύουσας Μόσχας, γνωστοποίησαν ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν και το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τον αιρετό, καταρρίφθηκαν δυο drones, το πρώτο στην πόλη Κρασναγκόρσκ, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κρεμλίνου, το δεύτερο στην κοινότητα Τσάστι, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το κέντρο της Μόσχας.

Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούν επιτόπου, πρόσθεσε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς κοντά στην Τσάστι άκουσε τέσσερις εκρήξεις μετά τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως καταρρίφθηκαν άλλα δύο ουκρανικά UAVs στην περιοχή Μπριάνσκ, όχι μακριά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα.

«Απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες μέσω εναέριων οχημάτων χωρίς πιλότους απετράπη», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, επίσης μέσω Telegram.

Οι ουκρανικές επιδρομές με UAVs και USVs στη ρωσική επικράτεια έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Στο στόχαστρο μπαίνουν πιο συχνά η Μόσχα, 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, και η χερσόνησος της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Explosions in the Moscow region!

Moscow Mayor Sobyanin complains about the attack by the BpLA, the Air Defense Forces allegedly shot down two drones. One in the Krasnohorsk district, the other in the Chastsiv district

According to rosZMI, an apartment building was damaged, smoke… pic.twitter.com/CFFNQuumIJ

— Feher_Junior (@Feher_Junior) August 22, 2023