Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και την περιφέρειά της, όπου οι επιθέσεις αυτού του είδους συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες.

«Απόψε, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone στην περιοχή Μοχάσκι, στην περιφέρεια της Μόσχας. Δεύτερο drone έπληξε κτίριο υπό κατασκευή στο Σίτι (της Μόσχας)», ανέφερε ο Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας από την πλευρά του έκανε λόγο περί κατάρριψης τριών ουκρανικών drones.

DESTROYED DRONE DAMAGES

MOSCOW, RUSSIA

According to our data, 11 windows from the 11th to the 14th floors were broken in the One Tower under construction when the out of control drone crashed into it. Walls and load-bearing structures were not damaged.

