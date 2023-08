Σαν «βροχή» πέφτουν οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον της Lizzo από πρώην συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, τρεις πρώην χορεύτριές της την κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελισμό και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος ενώ άλλα έξι άτομα έχουν μιλήσει για ανάλογες συμπεριφορές από την τραγουδίστρια.

Η ίδια η Lizzo διαψεύσει όσα λέγονται για εκείνη και επιμένει πως έχει υψηλά στάνταρ, αλλά δεν κάνει bullying και ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση, προχωρώντας σε μηνύσεις εναντίον των τριών γυναικών με την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης.

Οι Αριάνα Ντέιβις, Κρίσταλ Γουίλιαμς και Νοέλ Ροντρίγκεζ απαντούν ότι το σχέδιό της Lizzo να τους αντιδικήσει είναι μια «ύπουλη προσπάθεια εκφοβισμού».

«Η απειλή της Lizzo να αντιδικήσει για κακόβουλη δίωξη είναι μια ύπουλη απόπειρα εκφοβισμού και προσφέρει ένα ανατριχιαστικό αποτέλεσμα σε όλα τα θύματα παρενόχλησης στον χώρο εργασίας», ανέφερε σε δήλωσή του στο Page Six ο δικηγόρος Ρον Ζαμπράνο, ο οποίος εκπροσωπεί τις ενάγουσες.

Και πρόσθεσε: «Η τακτική του εκφοβισμού και της ντροπής των θυμάτων που προέρχεται από την ομάδα της Lizzo είναι ακριβώς η συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του θεάματος, οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ‘το καταπιούν’ για πρόσβαση και επιτυχία».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης, ότι η διάσημη τραγουδίστρια προσπαθεί να τρομάξει άλλα φερόμενα ως θύματα από το να εμφανιστούν με παρόμοιες κατηγορίες.

«Η ομάδα της προσπαθεί απλώς να αποσιωπήσει την αλήθεια και να κρύψει την υποκρισία της να διαφημίζει το εμπορικό της σήμα ως μάρκα ενδυνάμωσης και θετικότητας του σώματος, ενώ ιδιωτικά στερεί από τις γυναίκες την ενδυνάμωσή τους», τόνισε.

«Η Lizzo σίγουρα δεν ενδυναμώνει τις γυναίκες μέσω των απειλών της, μάλλον τις στερεί τα δικαιώματα τους, αλλά αυτή η αγωγή δεν αφορά μόνο αυτήν. Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι διάχυτη στη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό δεν το κάνει σωστό και εξακολουθεί να είναι παράνομο», συμπλήρωσε.

Lizzo is planning to countersue her backup dancers who have filed a lawsuit against the singer, her lawyer tells @ABC News. @sramosabc reports. pic.twitter.com/qovVkuvXB6

— Good Morning America (@GMA) August 25, 2023