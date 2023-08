«Αυτές οι τελευταίες ημέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και συντριπτικά απογοητευτικές. Η εργασιακή μου ηθική, το ήθος και ο σεβασμός μου έχουν αμφισβητηθεί» ήταν μερικά από τα λόγια της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, Lizzo η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο κατηγοριών σεξουαλικής παρενόχλησης από πρώην συνεργάτες της.

Τα φερόμενα θύματα είναι τρεις πρώην χορεύτριές της, οι οποίες την κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελισμό και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Αν και τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο σάλος που έχει προκληθεί είναι μεγάλος, ενώ και οι «πόρτες» που κλείνονται στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια αρχίζουν να πληθαίνουν.

Αποκορύφωμα, η χθεσινή ανακοίνωση του Super Bowl πως ακυρώνει τη συμμετοχή της από το Halftime Show.

Lizzo has been dropped from a list of artists up for consideration to perform during The Super Bowl LVIlI Halftime Show due to recent sexual harassment and body-shaming allegations against the singer. https://t.co/wupdQ5mxki

— CNY Central (@CNYCentral) August 12, 2023