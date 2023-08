Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες βρίσκεται η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και γνωστή ως υπέρμαχος του body positivity, Lizzo.

Συγκεκριμένα, οι τρεις πρώην χορεύτριές της, Arianna Davis, Crystal Williams and Noelle Rodriguez, την κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελισμό και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι τρεις γυναίκες υπέβαλαν μήνυση σε βάρος της ποπ σταρ, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική, θρησκευτική και φυλετική παρενόχληση, διακρίσεις ακόμα και επίθεση.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς ότι οι χορεύτριες «αναγκάστηκαν να υπομείνουν σεξουαλικά απαξιωτική συμπεριφορά» και «πιέστηκαν να συμμετάσχουν σε ενοχλητικά σεξουαλικά σόου» για δύο χρόνια και συγκεκριμένα από το 2021 ως το 2023.

Στη μήνυση κατονομάζεται η Lizzo, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Melissa Viviane Jefferson, η εταιρεία παραγωγής της, Big Grrrl Big Touring Inc, και η επικεφαλής της χορευτικής της ομάδας, Shirlene Quigley.

«Η Lizzo προσκαλούσε τα μέλη του καστ να αγγίζουν εναλλάξ τους γυμνούς performers, μέσα στο στριπ κλαμπ «Bananenbar». Φέρεται πως οι χορεύτριες εξαναγκάζονταν να πιάνουν δονητές που εκτοξεύονταν από τους κόλπους των εργαζομένων στο στριπ κλαμπ και να τρώνε μπανάνες που προεξείχαν επίσης από τους κόλπους άλλων γυναικών», αναφέρεται χαρακτηριστικά

Ειδικότερα, οι τρεις χορεύτριες ισχυρίζονται ότι σε ταξίδι τους για live εμφάνιση στο Άμστερνταμ τον Φεβρουάριο του 2023, η Lizzo τις προσκάλεσε σε βραδινή έξοδο στην πόλη και κατέληξαν στη δημοφιλή περιοχή Red Light.

Τότε τα πράγματα ξέφυγαν… «Η τραγουδίστρια άρχισε να προσκαλεί τα μέλη του καστ να αγγίζουν τους γυμνούς performers, δονητές από τους κόλπους τους και να τρώνε μπανάνες από τους κόλπους χορευτριών», αναφέρει η μήνυση.

Σε άλλο σημείο, σημειώνεται ότι μετά από σόου στο Παρίσι κάλεσε τους χορευτές της σε κλαμπ ώστε «να μπορέσουν να μάθουν κάτι ή να εμπνευστούν από την παράσταση». Παρέλειψε ωστόσο, να τους ενημερώσει ότι ήταν ένα καμπαρέ μπαρ με γυμνούς χορευτές.

