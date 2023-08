Ο σουηδικός κολοσσός SKF, που εξειδικεύεται στην παραγωγή ρουλεμάν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις από τους εργαζομένους του σκοτώθηκαν από επίθεση που έπληξε το εργοστάσιό του χθες το βράδυ στην ουκρανική πόλη Λουτσκ.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο τριών εργαζομένων μας σε αυτήν την επίθεση», τόνισε ο εκπρόσωπος της SKF, Καρλ Μπζέρνσταμ μέσω email, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουν την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση στις περιοχές της Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία και του Βολίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία στο Λουτσκ μετά το χτύπημα που υπέστη εταιρεία, τόνισε νωρίτερα σε ανάρτηση στο Telegram ο Γιούρι Ποχουλιάικο, κυβερνήτης στην περιφέρεια του Βολίν, της οποίας διοικητικό κέντρο είναι το Λουτσκ.

As a result of shelling by the occupiers of Lviv region, 15 people were injured, said regional military administration.

About 40 houses were damaged. pic.twitter.com/4e91i05PAR

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2023