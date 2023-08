Το πολεμικό ναυτικό της Ρουμανίας ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή επιχείρησης με πλοίο και ελικόπτερο για τον εντοπισμό αδέσποτων ναρκών που έχουν παρασυρθεί κοντά στις ρουμανικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, προερχόμενες από τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε προκυμαία του Κοστινέστι, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, από την οποία ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες.

Παρότι η έρευνα των ρουμανικών αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί, το πολεμικό ναυτικό θεωρεί πως η έκρηξη προκλήθηκε «πιθανότατα από νάρκη».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετές νάρκες έχουν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα προς τις ακτές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.

An explosion occurred near the pier of the hotel in the resort of Costinesti in Romania

According to preliminary data, a naval mine exploded. A group of rescuers and sappers was sent to the scene. According to authorities, there were no casualties in the incident. pic.twitter.com/tWUGbIOMri

— Try Thinking For Once (@ThinkingOnce) August 14, 2023