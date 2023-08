Πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κρίσιμες οδικές γέφυρες που συνδέουν την Κριμαία με τμήματα της κατεχόμενης από τη Ρωσία περιοχής Χερσώνα στην Ουκρανία, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Μια γέφυρα που συνδέει την Αραμπάτ Σπιτ, η οποία βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Κριμαίας, και την ουκρανική πόλη Χένιτσεσκ ήταν μεταξύ των αναφερόμενων στόχων, όπως μεταδίδει το CNN.

Τα πλήγματα έπληξαν επίσης τη γέφυρα Chonhar, η οποία συνδέει την περιοχή της Χερσώνας με την Κριμαία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, μέλος της εγκατεστημένης από τη Ρωσία κυβέρνησης στη Ζαπορίζια.

«Αναφέρονται συνολικά τρία ή τέσσερα χτυπήματα. Η έκταση των ζημιών είναι ακόμη άγνωστη», δήλωσε.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία ηγέτης της κατεχόμενης Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο, δήλωσε ότι η Ουκρανία εκτόξευσε 12 πυραύλους στη γέφυρα Τσονχάρ και εννέα καταρρίφθηκαν.

Ο Σάλντο υποστήριξε ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε προηγμένους βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow στην επίθεση. Είπε επίσης ότι τα πλήγματα έπληξαν ένα σχολείο του χωριού και ότι ένας πολίτης που βρισκόταν στη γέφυρα την ώρα της επίθεσης τραυματίστηκε.

#BREAKING #Ukraine #Russia Video footage of Ukrainian strike on Chongar bridge connecting Crimea and Kherson region. pic.twitter.com/TzH0rukY9i

— National Independent (@NationalIndNews) August 6, 2023