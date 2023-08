Φλόγες τύλιξαν την ξύλινη σκεπή κτιρίου του πανεπιστημίου στο Ντονέτσκ έπειτα από χθεσινό βομβαρδισμό, ανακοίνωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.

«Ως αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης επίθεσης εναντίον του Ντονέτσκ, το πρώτο κτίριο της πανεπιστημιακής σχολής Οικονομικών και Εμπορίου βρίσκεται στις φλόγες», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος Αλεξέι Κουλέμζιν.

«Χρησιμοποιούμε 12 βυτιοφόρα νερού, τρεις πυροσβεστικές κλίμακες και 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο Αλεξέι Κοστρουμπίτσκι, ο διορισμένος από τη Ρωσία υπουργός αρμόδιος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εν λόγω περιφέρεια, την οποία η Μόσχα αποκαλεί Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

Joe Biden’s cluster bombs suspected in attack on Donetsk University.

This is something the western mainstream media should be telling you.

But they won’t…..#UkraineRussianWar#Ukraine#Russia pic.twitter.com/KHLJ8Zyqqt

— Richard (@ricwe123) August 6, 2023