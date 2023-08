Ρώσοι χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες πως ακούν εκρήξεις και πυρά κοντά στο Ναβαρασίσκ, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ειδησεογραφικούς ιστότοπους εικονίζουν πλοία να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονται πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Οι αρχές της Ναβαρασίσκ επιβεβαίωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις και πυρά και συμπλήρωσαν πως οι δυνάμεις ασφαλείας είναι ενήμερες σχετικά.

Το Ναβαρασίσκ συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Possibly an attack by an Ukrainian USV near Novorossiysk occurred. Footage which can be geolocated to Myskhako appeared showing a burning vehicle near the shore line.

Coordinates:

44°39’53″N 37°48’11″E

If confirmed then it would prove that Ukrainian USVs are increasing their… pic.twitter.com/FankTgpa9A

— (((Tendar))) (@Tendar) August 4, 2023