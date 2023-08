Συνεχίζονται οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος και ρωσικούς στόχους στη Μαύρη Θάλασσα, με τη Μόσχα να εξαπολύει δεκάδες πυραυλικά χτυπήματα σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ακόμα ένα εχθρικό drone από την αντιαεροπορική άμυνα καθώς προσέγγιζε τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Σομπιάνιν έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι το drone προσέγγισε τη Μόσχα περίπου στις 11 το πρωί (τοπική ώρα). Πρόκειται για την τρίτη επίθεση με drone στη Μόσχα μέσα σε μια βδομάδα.

Την ίδια στιγμή το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας ανέστειλε σήμερα τις πτήσεις του, επικαλούμενο απροσδιόριστους λόγους που δεν μπορεί να ελέγξει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παρόμοιες αναστολές των πτήσεων στο ίδιο αεροδρόμιο έγιναν και κατά την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ρωσική πρωτεύουσα δέχονταν επιθέσεις από drones.

In Moscow, the operation of the airport was restricted due to the alleged drone attack#Moscow #Moscou #moscowcity #Russia #RussiaIsCollapsing #RussiaIsLosing #PutinsPuppet pic.twitter.com/Q6p1wahVUk

— Еспресо Global (@Espresotveng) August 6, 2023