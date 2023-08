Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά… Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989 δημιούργησε μεγάλες ελπίδες για έναν καλύτερο κόσμο. Η αυξανόμενη ευημερία θα προωθούσε την ελευθερία και την ανεκτικότητα, αλλά δυστυχώς η συνέχεια διέψευσε τις εξαίσιες ψευδαισθήσεις.

Όπως γράφει σχετικό άρθρο του Economist, που βασίζεται στη δημοσκόπηση World Values Survey (WVS), η οποία διενεργείτε κάθε πέντε χρόνια, η ευημερία αυξήθηκε και μέσα σε τρεις δεκαετίες η παγκόσμια οικονομία πολλαπλασιάστηκε τέσσερις φορές, ενώ περίπου 70% από τα 2 δισ. ανθρώπων σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είδαν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο.

Όσον αφορά όμως την ελευθερία και την ανεκτικότητα, παραμένει ανησυχητικά μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων, που ακόμη ασπάζεται καταστροφικές ιδέες δικτατόρων.

Απόδειξη ότι σε θέματα αξιών οι χώρες που κάποτε ήταν κοσμικές και εθνικιστικές εξακολουθούν να υπολείπονται είναι ότι, σύμφωνα με την τελευταία σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2022, για παράδειγμα η Ρωσία και η Γεωργία δεν έγιναν περισσότερο ανεκτικές στο πέρασμα των χρόνων, αντίθετα ενδυναμώθηκαν τα παραδοσιακά θρησκευτικά στοιχεία τους.

Με αυτό τον τρόπο ανήκουν και αυτές στην ομάδα των ανελεύθερων κρατών, σαν την Αίγυπτο και το Μαρόκο. Ο κόσμος δεν γίνεται περισσότερο ίδιος όσο αποκτά περισσότερο πλούτο, όπως αποδεικνύει η ασφάλεια που έφερε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η ένταξη των χωρών της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, όταν στη Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν η ανατροπή των δικτατοριών επέφερε αναταραχή και ανομία.

The idea that despots and dictators shun the universal values enshrined in the UN Charter should come as no surprise. The shock is that so many of their people seem to think their leaders are right https://t.co/JuDcYpHXej

— The Economist (@TheEconomist) August 3, 2023