Την ώρα που η χώρα είναι συγκλονισμένη από το χαμό του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, ο οποίος έπεσε θύμα της τυφλής οπαδικής βίας, οι αποκαλύψεις για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας είναι συγκλονιστικές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, από λογαριασμό που αναρτά υλικό από εκδρομές οργανωμένων οπαδών και επιθέσεις χούλιγκαν, φαίνονται καρέ – καρέ όσα εκτιλύχθηκαν την περασμένη Δευτέρα στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 11, 2023