Τουλάχιστον ένας άνδρας τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο άνδρας είναι αστυνομικός και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης των πυροβολισμών είναι ένας Παλαιστίνιος γύρω στα 20, που «ήθελε να γίνει μάρτυρας». Σκοτώθηκε στο σημείο κατά την επιχείρηση των Αρχών.

Αστυνομικοί είδαν έναν άνδρα με ένα σακίδιο που τους κίνησε τις υποψίες, του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο και δεν ανταποκρίθηκε. Όταν κατέβηκαν από τις μοτοσυκλέτες τους, ο 20χρονος έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε.

«Τα αντανακλαστικά και ο επαγγελματισμός των ανδρών μας έσωσαν ζωές. Λίγα μέτρα μακριά, μπορείτε να δείτε καφετέριες γεμάτες κόσμο και να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής που απετράπη» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αρχές ερευνούν την περιοχή για τυχόν επιπλέον δράστες ή συνεργάτες.

Footage shows the moment of the shooting in Tel Aviv pic.twitter.com/h5ovyjfCbQ

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2023