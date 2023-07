Aνδρας άνοιξε πυρ στο κέντρο της Oκλαντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Νέας Ζηλανδίας, γεγονός που σήμανε «συναγερμό», με τον απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τρεις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, ανακοίνωσε η νεοζηλανδική αστυνομία (στη φωτογραφία του Abbie Parr/AP, επάνω, πάνοπλος αστυνομικός στο κέντρο της πόλης μετά τους πυροβολισμούς).

Η επίθεση διαπράχθηκε την ημέρα που ξεκινούν οι αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, που συνδιοργανώνουν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.

Η αμερικανική εθνική ομάδα, που βρίσκεται στην Οκλαντ, διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ότι το προσωπικό της και οι παίκτριες δεν έπαθαν το παραμικρό.

It is a tremendous embarrassment for Labour that on the first day of the FIFA Women’s World Cup, Auckland has been rocked with a mass shooting from an offender on home detention who would have been in jail were it not for Labour’s soft-on-crime policies. pic.twitter.com/O43P01mymq

— The Zeitgeist (@TheZeitgeistNZ) July 19, 2023