Ο προσωπικός σεφ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα πέθανε κάνοντας κωπηλασία κοντά στο σπίτι της οικογενείας στη Μασαχουσέτη.

Ο Tafari Campbell, 45 ετών, εργαζόταν στον Λευκό Οίκο και με την αποχώρηση του Ομπάμα το 2016 έγινε ο προσωπικός σεφ της οικογένειας.

Την Κυριακή, εξαφανίστηκε στα νερά του Edgartown Great Pond στο Martha’s Vineyard.

Οι Ομπάμα εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία μιλούν για το ταλέντο του τόσο μέσα όσο και έξω από την κουζίνα.

