Λίβυοι συνοριοφύλακες διέσωσαν δεκάδες μετανάστες από την υπόσαχάρια Αφρική οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τυνησιακές αρχές τους εγκατέλειψαν σε μια έρημο, στα σύνορα των δύο χωρών, αφήνοντάς τους χωρίς νερό, τρόφιμα ή κατάλυμα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου φωτογράφισαν και βιντεοσκόπησαν πολλές ομάδες νεαρών ανδρών αλλά και λίγες γυναίκες και παιδιά, που ήταν εμφανώς διψασμένοι και εξαντλημένοι. Οι περισσότεροι κάθονταν ή ήταν ξαπλωμένοι στην άμμο, κάποιοι προσπαθούσαν να βρουν σκιά κάτω από απογυμνωμένους θάμνους, ενώ η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετανάστες περιπλανιούνταν σε μια ακατοίκητη ζώνη κοντά στο Αλ Ασάχ, που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τρίπολης, σε βάθος 15 χιλιομέτρων εντός του λιβυκού εδάφους.

Οι συνοριοφύλακες τους έδωσαν νερό και μετέφεραν αρχικά τις γυναίκες και πολλά από τα παιδιά, μεταξύ αυτών και μωρά, σε ένα καταφύγιο. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του AFP, τουλάχιστον 80 διασώθηκαν.

«Τους βλέπετε; Είναι οικτρό! Τους απέλασαν από την Τυνησία προς τη Λιβύη», είπε ένας αξιωματικός σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook από μια λιβυκή ομάδα συνοριοφυλάκων η οποία περιπολεί στα σύνορα. «Εντοπίσαμε μια άλλη ομάδα, με γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε, δείχνοντας τα σύνορα της Τυνησίας, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων.

HELP US, we’re dying

Yunis Akamada, an immigrant from Sierra Leone 🇸🇱, appeals to EU 🇪🇺 @vonderleyen, Italy’s 🇮🇹 @GiorgiaMeloni & Netherlands’ 🇳🇱 PM Mark Rutte to see them before they meet Tunisia’s 🇹🇳 president after #migrants were forcibly taken to desert border w Libya 🇱🇾 pic.twitter.com/m6ClD2PaMv

