Η αυτοβιογραφία της Μπρίτνεί Σπιάρς με τίτλο «The Woman in Me» θα κυκλοφορήσει από τη Gallery Books τον προσεχή Οκτώβριο. Λίγο μετά τη μεγάλη νίκη της 41χρονης Spears στα δικαστήρια κατά του πατέρα της, όπου διεκδικούσε να απαλλαγεί από μια κηδεμονία 13 χρόνων.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του εκδοτικού οίκου, το βιβλίο έρχεται με την υπόσχεση να αποκαλύψει «για πρώτη φορά το απίστευτο ταξίδι και τη δύναμη που κρύβεται στην καρδιά μιας από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες στην ιστορία της ποπ μουσικής. Η αυτοβιογραφία της αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής της αγάπης – και τη σημασία του να αφηγείται μια γυναίκα τη δική της ιστορία, με τους δικούς της όρους».

«Η σπαρακτική κατάθεση της Μπρίτνεϊ στο δικαστήριο συγκλόνισε τον κόσμο, άλλαξε τους νόμους και έδειξε τη δύναμη και γενναιότητά της», δήλωσε στο PEOPLE η αντιπρόεδρος της Gallery Books, Τζένιφερ Μπέργκστρομ.

#BritneySpears is releasing a book, PEOPLE can exclusively confirm. More details: https://t.co/xaGambD4id pic.twitter.com/4WcDV9dEKy

— People (@people) July 11, 2023