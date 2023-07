Μια γυναίκα, που είχε τραυματιστεί από την κατάρρευση του κτηρίου στο Παρίσι στις 21 Ιουνίου, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, πέθανε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Το πτώμα μιας άλλης γυναίκας εντοπίστηκε στις 27 Ιουνίου μέσα στα χαλάσματα αυτού του κτηρίου στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, το οποίο κατέρρευσε μετά από ισχυρή και ακολούθησε πυρκαγιά. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 270 πυροσβεστών με 70 οχήματα, η πυρκαγιά που ξέσπασε τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της. Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια κτηρίων σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, με αποτέλεσμα 54 άνθρωποι να τραυματιστούν, οι περισσότεροι ελαφρά. Ωστόσο, δύο από αυτούς εξακολουθούν μέχρι σήμερα να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Witnesses capture the aftermath of an explosion in Paris that injured at least 37 people. Rescuers were searching for two missing people feared buried under the rubble of a building that partially collapsed in the explosion

Το κτήριο που κατέρρευσε, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο, στέγαζε την Αμερικανική Ακαδημία του Παρισιού, ένα ιδιωτικό σχολείο που ειδικεύεται στη μόδα.

Από τη Δευτέρα, οι έρευνες έχουν ανατεθεί σε ανακριτή, ο οποίος θα διερευνήσει ιδίως φερόμενες πράξεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και παράβασης υποχρεώσεων και θα πρέπει να προσδιορίσει τα αίτια της καταστροφής.

Οι πρώτοι μάρτυρες που μίλησαν στους ανακριτές έκαναν λόγο για «οσμή αερίου».

Περίπου 60 οικογένειες συνεχίζουν να μην έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους και στεγάζονται σε εργατικές κατοικίες, σε σπίτια συγγενών τους ή σε ξενοδοχείο, ανακοίνωσε την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο.

Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, ανακοίνωσε στις 26 Ιουνίου ενίσχυση 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επαγγελματιών και των κατοίκων που επλήγησαν, διαβεβαιώνοντας ότι «θα πέσει άπλετο φως στις συνθήκες αυτής της έκρηξης».

🔴 The gas #explosion resulted in a fire affecting several buildings, the mayor of Paris’ 5th arrondissement said.

👮 Police have urged people to avoid the area, adding that the facade of a building had fallen onto the street.

@abdelmassivet tells us what we know so far 👇 pic.twitter.com/sOEaGlN1b6

