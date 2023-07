Στην αντεπίθεση περνάει ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενάντια στον Γεβγκένι Πριγκόζιν καθώς μετά την αποτυχημένη ανταρσία που πραγματοποίησε η μισθοφορική παραστρατιωτική οργάνωση Wagner, ο Ρώσος πρόεδρος επιχειρεί να αποδομήσει την εικόνα του άλλοτε στενού συμμάχου του σε μία εκστρατεία γελοιοποίησης.

Αρχικά οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποίησαν έφοδο στην έπαυλη του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη, όπου βρέθηκαν ράβδοι χρυσού, περούκες, ένα οπλοστάσιο, ένας ταριχευμένος αλιγάτορας και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία με το καρατομημένο κεφάλι ενός εκ των εχθρών του.

Μάλιστα η εφημερίδα Izvestia, που είναι φιλικά προσκείμενη στο Κρεμλίνο, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών στην έπαυλη του Πριγκόζιν, όσο εκείνος βρισκόταν εξόριστος στη Λευκορωσία στις 24 Ιουνίου.

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και δεσμίδες χαρτονομισμάτων που εκτιμώνται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ αλλά και μια βαριοπούλα τεραστίων διαστάσεων η οποία φέρει επάνω την επιγραφή «για χρήση σε σημαντικές διαπραγματεύσεις».

Στην έπαυλη οι αστυνομικοί φωτογράφισαν και έναν ταριχευμένο, όπως φαίνεται, αλιγάτορα, μια ρωσική στρατιωτική στολή με τουλάχιστον 20 μετάλλια, αρκετά διαβατήρια, αλλά και περούκες.

This is what #Prigozhin‘s mansion looks like. Photos were taken during the search on the day of the «mutiny»

There were found a whole arsenal of weapons, a huge sledgehammer with the inscription «in case of important negotiations», wigs, a lot of cash, a private room for… pic.twitter.com/94Uc6zEPAC

