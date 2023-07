Πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ προκαλώντας την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης της αεράμυνας, ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Mohammed Salem).

Ολες οι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από συστοιχίες του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και κατά τις ως τώρα πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

5 rockets were launched from Gaza toward Israeli territory. The IDF Aerial Defense Array successfully intercepted all the rocket launches.

— Israel Defense Forces (@IDF) July 4, 2023