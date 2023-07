Παρά τον πόλεμο με την Ουκρανία και την τεταμένη κατάσταση ασφαλείας, πολλοί Ρώσοι εξακολουθούν να επιλέγουν για προορισμό των διακοπών τους τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

Russian media report a large traffic jam at the entrance to Kerch bridge from Krasnodar region. It has started three days ago.

The traffic jam is about 13km long. Reportedly, it is due to thorough security checks of those who want to enter Crimea. pic.twitter.com/LiJYD2uLYb

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 3, 2023