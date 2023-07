Μνήμες της εξέγερσης του 2005 έχουν ξυπνήσει στη Γαλλία μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 17χρονου Γαλλο-αλγερινού Ναέλ από αστυνομικό στη Ναντέρ. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν για τέταρτη νύχτα με την Αστυνομία στους δρόμους της χώρας, ζητώντας «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και να μπει τέλος στις δολοφονίες από αστυνομικούς.

Άλλος ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του μετά που πήδηξε από κτίριο χθες, με τις έρευνες για τον θάνατό του να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τη Liberation, τουλάχιστον 994 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία το βράδυ της Παρασκευής, ενώ νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Ζέραλντ Νταρμανέν είχε ανακοινώσει 471 συλλήψεις. Κτίρια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η «βία ήταν πολύ λιγότερο έντονη» την Παρασκευή, με τη Μασσαλία, τη Λιόν και τη Γκρενόμπλ να είναι τα «καυτά σημεία», καθώς εκεί έγιναν οργισμένες διαδηλώσεις για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ.

Στη Μασσαλία άγνωστοι εισέβαλαν σε ένα κατάστημα όπλων, πήραν μερικά κυνηγετικά τουφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Στη συνέχεια συνελήφθη ένα άτομο με τουφέκι που πιθανότατα προερχόταν από το συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η γαλλική κυβέρνηση είχε αναπτύξει περίπου 45.000 αστυνομικούς (τους 5.000 στο Παρίσι), ειδικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα οχήματα, με τον Νταρμανέν να δηλώνει ότι «η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αποφασιστική», ρίχνοντας κι άλλο «λάδι στη φωτιά».

Μάλιστα, ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Ντροπή σε αυτούς που δεν απηύθυναν έκκληση για ηρεμία».

Ερωτηθείς εάν η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός Εσωτερικών είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Την ίδια στάση με τον υπουργό Εσωτερικών έχει κρατήσει και ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι «κάποιοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τον θάνατο ενός παιδιού που έχει βυθίσει σε πένθος όλη τη Γαλλία» και αφού συνεχάρη τις αστυνομικές αρχές «για τη δράση τους» τις τελευταίες ημέρες, κάλεσε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, προσθέτοντας ότι το 1/3 αυτών που έχουν συλληφθεί είναι «νέοι ή πολύ νέοι».

Μάλιστα, κατηγόρησε τα social media και τα video games για τα «όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες», κατονομάζοντας την αμερικανική εφαρμογή Snapchat και το κινεζικό TikTok ως χώρους «οργάνωσης βίαιων συγκεντρώσεων».

Όπως ανέφερε, αναμένει «αίσθημα ευθύνης» από τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «προκαλούν επίσης μια μορφή μίμησης βίας, που οδηγεί νεότερους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα».

🔴🇫🇷 French President Emmanuel #Macron will hold a second emergency meeting over #violence and unrest across the country.

Chaos unfolded for the third night after the fatal #police shooting of 17-year-old #Nahel.

More from @ofarry 👇 pic.twitter.com/XysxbjYcN1

— FRANCE 24 English (@France24_en) June 30, 2023