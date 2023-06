Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 17χρονο Ναέλ κατά τη διάρκεια ελέγχου ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, στην περιοχή Ναντέρ της Γαλλίας.

Το τραγικό συμβάν σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους πολίτες, οι οποίοι ξέσπασαν προκαλώντας βίαια επεισόδια στα περίχωρα του Παρισιού. Η ένταση κορυφώθηκε με τους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς να ανταλλάσσουν δακρυγόνα, πέτρες, κομμάτια πλακών από πεζοδρόμια.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως έγιναν συνολικά 150 συλλήψεις και χαρακτήρισε τα γεγονότα ως «επαχθή βία ενάντια στα σύμβολα της Δημοκρατίας».

«Δημαρχεία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα πυρπολήθηκαν ή δέχθηκαν επίθεση», έγραψε ο Γάλλος υπουργός στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ντροπή σε αυτούς που δεν απηύθυναν έκκληση για ηρεμία», πρόσθεσε.

Improvised road blocks set up by rioters in the Colombes area of Paris.

No sign of slowing down.

While Macron enjoys an Elton John concert tonight.🤬 pic.twitter.com/bBEJJEflu3

