Μετά το άρθρο των New York Times που ανέφερε ότι ο Ρώσος στρατηγός Σουροβίκιν ήξερε για το σχέδιο του Πριγκόζιν να προελάσει στη Μόσχα, οι Moscow Times μετέφεραν την είδηση – που βασίζεται σύμφωνα με το άρθρο τους σε πηγές του υπουργείου Άμυνας που μίλησαν ανώνυμα στην ιστοσελίδα – ότι ο Σουροβίκιν έχει συλληφθεί.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση αυτής της αναφοράς από τις αρχές, ενώ και τα ρωσικά ΜΜΕ δεν έχουν κάνει καμία τέτοια αναφορά.

Ο Σουροβίκιν δεν έχει εμφανιστεί από το Σάββατο, γεγονός που ώθησε ορισμένους να πουν ότι «αγνοείται».

Όπως σημειώνουν οι NYT επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Πούτιν τώρα θα κληθεί να εξετάσει αν ο Σουροβίκιν γνώριζε από πριν για την ανταρσία που ετοίμαζε ο Πριγκόζιν και αν ανακαλύψει κάτι τέτοιο, δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να τον απομακρύνει από τη θέση του στη διοίκηση του ρωσικού στρατού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει και το σενάριο ο Πούτιν να μην κινηθεί απέναντι στον Σουροβίκιν αν αποδειχθεί ότι μπορεί να ήξερε, αλλά δεν βοήθησε τον Πριγκόζιν.

«Στον Πούτιν δεν αρέσει να αντικαθιστά ανθρώπους», λέει ο Αλεξάντερ Μπάουνοφ, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Russia Eurasia Center. «Αν όμως η μυστική υπηρεσία φέρει φακέλους στο γραφείο του Πούτιν και κάποιοι φάκελοι εμπλέκουν τον Σουροβίνικιν, αυτό μπορεί να αλλάξει».

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σουροβίκιν ανάρτησε βίντεο στα social media με τα οποία ζητούσε από τη μισθοφορική οργάνωση να σταματήσει την ανταρσία και να ακολουθήσει τις εντολές του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το ίδιο είχε κάνει και ο Αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέεφ.

