Οι συνεχείς αντιρρήσεις της Τουρκίας όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί «μεγάλο αγκάθι» για τη συμμαχία, με τον Γενς Στόλτενμπεργκ να συγκαλεί εκτάκτως τετραμερή συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων από την Τουρκία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία στις 6 Ιουλίου σε μία ύστατη προσπάθεια να καμφθούν οι ενστάσεις της Άγκυρας.

«Είναι τώρα η ώρα να καλωσορίσουμε τη Σουηδία ως πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ», είπε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, καθώς ανακοίνωνε την ημερομηνία της συνάντησης. Υπουργοί Εξωτερικών, αρχηγοί πληροφοριών και σύμβουλοι ασφαλείας από την Τουρκία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο, θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

Η κίνηση του Στόλτενμπεργκ να συγκαλέσει μία τετραμερή συνάντηση δείχνει πως ο γ.γ. ΝΑΤΟ καταβάλει μία τελευταία προσπάθεια να κάμψει τις αντιστάσεις της Τουρκίας και να εισέλθει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ πριν τη σύνοδο της συμμαχίας στις 11-12 Ιουλίου.

Αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρόκειται για μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς σύμφωνα με το Associated Press θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας ωθεί χώρες προς τη δυτική συμμαχία.

Επίσης, το γεγονός ότι και η Ουγγαρία καθυστερεί την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο που θα επικύρωνε την είσοδο της Σουηδίας στο NATO, η οποία μάλιστα δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το φθινόπωρο, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη συμμαχία μέχρι τη σύνοδο του Ιουλίου.

Η Ουγγαρία δεν έχει διατυπώσει ποτέ ξεκάθαρα αν έχει κάποιες ανησυχίες και ποιες είναι αυτές, ώστε να καθυστερεί την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, η Άγκνες Βαντάι, βουλευτής της αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός, Βίκτορ Ορμπάν και το κυβερνών κόμμα, Fidesz, δεν έχουν προγραμματίσει κάποια ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα που είναι και η τελευταία προτού κλείσει το Κοινοβούλιο. Ένας άλλος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος επίσης επιβεβαίωσε ότι η ψηφοφορία θα καθυστερήσει.

Για να ενταχθεί μια χώρα στο ΝΑΤΟ, απαιτείται η ομόφωνη έγκριση όλων των κρατών-μελών. Η Τουρκία κατηγορεί τη Σουηδία ότι είναι πολύ επιεικής απέναντι σε ομάδες που η Άγκυρα θεωρεί πως αποτελούν απειλή για την ασφάλειά της συμπεριλαμβανομένων μαχητών κουρδικών ομάδων και ατόμων που σχετίζονται με την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Πάντως, στην προσπάθεια να μεταπειστεί η Τουρκία και να καμφθούν οι αντιρρήσεις της έχουν μπει και εκπρόσωποι ηγετών άλλων χωρών. Συγκεκριμένα την Τετάρτη ο Γενς Στόλτενμπεργκ είχε συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και συμφώνησαν πως «είναι ώρα να καλωσορίσουμε τη Σουηδία ως πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ».

«Εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο της συμμάχου ‘κλειδί’ Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Συζητήσαμε για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου θα αυξήσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία και θα ενισχύσουμε την αποτροπή και την άμυνά μας. Επίσης, συμφωνούμε ότι είναι ώρα να καλωσορίσουμε τη Σουηδία ως πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Excellent meeting with President @EmmanuelMacron of our key Ally #France. We discussed the upcoming #NATOSummit, where we will increase support for #Ukraine & strengthen our deterrence & defence. We also agree that it is time to welcome #Sweden as a full member of #NATO. pic.twitter.com/IsOmS5fvng

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2023