Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Χιλή χθες Κυριακή μετά την υπερχείλιση του ποταμού Μάουλε εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων σε κεντρικούς και νότιους τομείς της χώρας, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει αμετάβλητος στους δύο νεκρούς ως τώρα, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών.

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες βράδυ από την υπουργό Εσωτερικών Καρολίνα Τοά, κάνει λόγο για δύο νεκρούς και άλλους έξι αγνοούμενους. Αναφέρεται επίσης σε 9.814 αποκλεισμένους, 4.077 πλημμυροπαθείς και 2.054 σε προσωρινά καταφύγια.

Residents evacuated after severe flooding in parts of Chile

Το επίπεδο των υδάτων στον ποταμό Μάουλε διπλασιάστηκε μερικές ώρες προτού δημοσιοποιηθεί ο απολογισμός και παρακολουθείται στενά από τις αρχές. Η κυβέρνηση του προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς έδωσε εντολή να απομακρυνθούν προληπτικά από τα σπίτια τους 1.800 κάτοικοι περιοχών κοντά στις όχθες του στην πόλη Κονστιτουσιόν, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο (κεντρικά).

Οι βροχές που πλήττουν τον νότο είναι οι χειρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, κατά την εκτίμηση των αρχών, οι οποίες εξηγούν πως οδήγησαν στην υπερχείλιση ποταμών όπως ο Μαπότσο και Μάιπο, που διασχίζουν το Σαντιάγο, και προκάλεσαν πλημμύρες σε κοινότητες του νότου.

