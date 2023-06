Φρουρός ασφαλείας που βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας μπροστά στην πρεσβεία της Βραζιλίας στην Τύνιδα μαχαιρώθηκε σήμερα από άνδρα που του επιτέθηκε, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας.

Ο φρουρός «τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στην καρδιά από ένα άτομο το οποίο αυτός ρωτούσε για ποιο λόγο βρισκόταν στην περίμετρο της πρεσβείας» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Δυστυχώς το θύμα υπέκυψε λίγες ώρες μετά στα τραύματά του.

Πέθανε στο νοσοκομείο λίγο μετά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Φακίρ Μπουζγκάγια.

«Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια που δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ο δράστης έπασχε από «ψυχική ασθένεια».

Ο δράστης αφού πυροβολήθηκε στο πόδι από την Αστυνομία, συνελήφθη.

Η περιοχή της επίθεσης αποκλείστηκε από τις Αρχές προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Σύμφωνα με το africanews, ο γιος του δράστη είπε στους ανακριτές ότι ο πατέρας του είναι ένας 53χρονος δάσκαλος που είχε υπέφερε από ψυχιατρικά προβλήματα και δεν είχε πάει σπίτι για δύο ημέρες.

A security guard was fatally stabbed outside the Brazilian embassy in Tunisia on Monday, according to the Tunisian Interior Ministry. https://t.co/obwROIYVPt

— africanews 😷 (@africanews) June 19, 2023