Στην εξιχνίαση μίας δολοφονίας που διαπράχθηκε πριν από 15 χρόνια προχώρησε η Αστυνομία του Νέου Μεξικού καθώς ο ίδιος ο δράστης ομολόγησε το έγκλημά του, δηλώνοντας «κουρασμένος» να κουβαλά ένα τόσο βαρύ φορτίο.

Τον περασμένο μήνα, οι άντρες της Αστυνομίας βρήκαν τον Tony Peralta να κάθεται στο πεζούλι, κοντά σε ένα μίνι μάρκετ, απ’ όπου δανείστηκε ένα κινητό και κάλεσε την Άμεση Δράση για να ομολογήσει ότι 15 χρόνια πριν σκότωσε τον σπιτονοικοκύρη του.

Οι αστυνομικοί τον βρήκαν μούσκεμα στον ιδρώτα και να καπνίζει αλλεπάλληλα. Τους είπε ότι βαρέθηκε να το κρύβει, κουράστηκε να ζει με το ψέμα και κουράστηκε να τον κυριεύει η ενοχή.

Προτού σταθεί όρθιος και να ζητήσει να του περάσουν τις χειροπέδες, συμφώνησε να πάει τους αστυνομικούς στο σημείο που έθαψε το πτώμα του θύματός του.

«Ομολογώ, φίλε! Ομολογώ. Δεν θέλω να ζω άλλο χωρίς να ομολογήσω» είπε ενώ καθόταν στην αίθουσα ανακρίσεων στο αρχηγείο της Αστυνομίας.

Οι αξιωματικοί και οι ντετέκτιβ που μίλησαν με τoν Peralta τον πίεσαν με ερωτήσεις σχετικά με το πότε συνέβη η δολοφονία, πώς το έκανε και γιατί. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν ήξερε ή δεν θυμόταν, αναγνωρίζοντας ότι είχε πιει πολύ τη μέρα που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.

Κατά καιρούς, οι Αρχές ρώταγαν εάν ο Peralta είχε πλάσει την ιστορία στο κεφάλι του καθώς δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το έγκλημα.

«Υπάρχει ένα πτώμα εκεί μέσα!» είπε σε έναν αξιωματικό ενώ βρισκόταν στο πίσω μέρος ενός περιπολικού που ήταν σταθμευμένο μπροστά από το σπίτι όπου κάποτε ήταν ένοικος του 69χρονου William Blodgett. Ο Peralta είπε ότι θα αισθανόταν καλύτερα μόλις βρεθεί το πτώμα.

Οι ερευνητές είπαν ότι βρήκαν μία μπότα, οστά και οδοντοστοιχίες αφού αφαίρεσαν ορισμένες ξύλινες σανίδες από ένα ανεξάρτητο δωμάτιο στο πλάι του σπιτιού.

Οι οδοντοστοιχίες συγκρίθηκαν με τα οδοντιατρικά αρχεία του Blodgett, που ελήφθησαν στις αρχές του 2009 αφού δηλώθηκε η εξαφάνισή του, και αυτό οδήγησε στη θετική ταυτοποίηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Peralta δακρυσμένος είπε στους άντρες της Αστυνομίας ότι δεν ήξερε γιατί σκότωσε τον Blodgett.

Είπε ότι αποφάσισε να εμφανιστεί επειδή «πονάει η καρδιά του» και ότι το σκεφτόταν κάθε μέρα. Είπε σε έναν αστυνομικό ότι ο Blodgett ήταν καλός άνθρωπος και ότι αφαίρεσε τη ζωή του χωρίς λόγο ενώ έπαιρνε μεθαμφεταμίνη.

