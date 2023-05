Ο ΟΤ βρίσκεται πάντα στην καρδιά των εξελίξεων. Αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη όπου θα καλύψει πλήρως μια σπουδαία έκθεση για την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παρακολουθήστε live την έκθεση Beyond 2023 που διεξάγεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης μέχρι τις 26 Μαίου και στην οποία θα συμμετέχουν 170 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 29 startups, με διεθνή «αέρα» και συμμετοχές από Λουξεμβούργο, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Πολωνία και Κύπρο, με δυναμική παρουσία των Περιφερειών και με βασικό πυλώνα τη θεματική «Tech 4 People» (Τεχνολογία για τους Ανθρώπους).





Μπορείτε να δείτε κορυφαίους ομιλητές που θα αναλύσουν τις κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ψηφιακά νομίσματα, κυβερνοασφάλεια, αγροδιατροφή, δίκτυα, καινοτομικές και τεχνολογικές εφαρμογές για ψηφιακό μετασχηματισμό στους ΟΤΑ.

Από τις 24 έως τις 26 Μαΐου στα περίπτερα 15, 13 και 14 σημαντικές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το κοινό, προβάλλοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους και δίνοντας απαντήσεις για μια σειρά ιδιαίτερα επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία, όπως για παράδειγμα η Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπό την οργανωτική ευθύνη των ΔΕΘ-HELEXPO, Be-Best και Industry Disruptors Game Changers η φετινή Beyond εστιάζει στη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο, θεματική που θα διέπει την πληθώρα των εκδηλώσεών της και στα 4 stages της διοργάνωσης. South-East Europe Beyond Leadership Dialogue, ευρωπαϊκό δίκτυο Creative Business Network, 10o Technology Forum με τίτλο «Spotlight on Israel» και η Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» γύρω από τις καινοτομικές και τεχνολογικές εφαρμογές για ψηφιακό μετασχηματισμό στους ΟΤΑ είναι μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις-δράσεις της φετινής διοργάνωσης.

