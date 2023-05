Τίτλοι τέλους για τον Μπόμπι Φιρμίνο στη Λίβερπουλ. Ο Βραζιλιάνος άσος, θα αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά από επτά σεζόν στο Μερσεϊσάιντ, όπου συνέθεσε για πολλά χρόνια τον «συνδετικό κρίκο», ανάμεσα σε Σαντιό Μανέ και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Με τον Αιγύπτιο μάλιστα, τους συνδέει πλέον, ένας μοναδικός δεσμός μεταξύ άλλων. Στο τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας, ο Φιρμίνο σκόραρε μετά από ασίστ του Σαλάχ και εδώ δημιουργείται μια υπέροχη ιστορία.

Συγκεκριμένα, το 2017, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, ο «Φαραώ» πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ, μπροστά στο κοινό του «Άνφιλντ», μετά από ασίστ του Φιρμίνο.

Firmino assisted Mo Salah’s first Liverpool goal in 2017 and Mo Salah assisted Firmino’s last goal at Anfield six years later.

