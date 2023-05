Τίτλοι τέλους μπήκαν και επίσημα στην παρουσία του Κάρλος Ζέκα στην Κοπεγχάγη, με τον ομογενή κεντρικό μέσο να αποχωρεί μετά από έξι χρόνια στη Δανία.

Ο παίκτης, με ένα πολύ όμορφο βίντεο που δημοσιεύθηκε από κοινού στον προσωπικό του λογαριασμό και τον λογαριασμό της ομάδας, ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και για τις ωραίες στιγμές που πέρασαν μαζί.



Παράλληλα ο Ζέκα κάλεσε όλους τους φίλους της ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Ράντερς στο «Πάρκεν», για να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φτάσουν στην κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου πρωταθλήματος.

Ο Ζέκα που τον Αύγουστο γίνεται 35 ετών, είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε να φορέσει ξανά τα πράσινα και να κλείσει την καριέρα του στη Λεωφόρο.

Μετά την αποχώρησή του από τη δανέζικη ομάδα ανοίγει διάπλατα ο δρόμος της επιστροφής, ως ελεύθερος στο «Τριφύλλι».

Στην Κοπεγχάγη στα 6 χρόνια παρουσίας του, συμπλήρωσε 193 συμμετοχές, με 9 γκολ και 13 ασίστ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς.

Ο αθλητικός διευθυντής της Κοπεγχάγης, Πέτερ Κρίστιανσεν δήλωσε για τον Κάρλος πως ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους αρχηγούς στην ιστορία της ομάδας.

Το μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας:

«Γεια σας φίλοι της Κοπεγχάγης.

Ήρθε η στιγμή να πω το αντίο. Θα ήθελα να ξέρετε ότι είμαι πολύ χαρούμενος και τυχερός που έπαιξα γι’ αυτό το κλαμπ, που φόρεσα αυτή τη φανέλα και που έπαιξα για σας. Όλες οι ωραίες ιστορίες κάποτε τελειώνουν.

Θα μείνω εδώ μέχρι να τελειώσει. Θα κάνω ότι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τα τελευταία 6 χρόνια έχω δώσει τον καλύτερο μου εαυτό γι’ αυτή την ομάδα και γι’ αυτή τη φανέλα. Οπότε ελπίζω να σας δω σύντομα και την Κυριακή να κλείσουμε την χρονιά με θετικό πρόσημο και όπως σας αξίζει».

H ανακοίνωση της Κοπεγχάγης για την αποχώρηση του Ζέκα:

🥺⚪️🔵🦁

F.C. Copenhagen captain Carlos Zeca is leaving the club at the end of the season when his contract expires. #fcklive https://t.co/hBPX2y2tHx

— F.C. København (@FCKobenhavn) May 23, 2023