Αεροπορικές επιδρομές, οδομαχίες και εκρήξεις συνέχιζαν να συγκλονίζουν χθες Σάββατο το Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν, όπου οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δυο αντίπαλοι στρατηγοί για την κατεπείγουσα απομάκρυνση των αμάχων από τις εμπόλεμες ζώνες και την ασφαλή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν έχουν ακόμη γίνει πραγματικότητα.

Απεσταλμένοι του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, του αρχηγού του στρατού, και του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, του επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπέγραψαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «δήλωση για την προστασία των αμάχων».

Το κείμενο, που διαπραγματεύθηκαν οι δυο πλευρές με σαουδαραβική και αμερικανική μεσολάβηση, προβλέπει να δημιουργηθούν «ασφαλείς διελεύσεις» που θα επιτρέπουν οι άμαχοι να φύγουν από τις περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις καθώς και να διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια.

Δεν αναφέρεται αντίθετα σε εκεχειρία, παρά μόνο σε μελλοντικές συνομιλίες για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και αργότερα σε «διευρυμένες συζητήσεις για τη μόνιμη αναστολή των εχθροπραξιών» οι οποίες θα κλείσουν αύριο έναν μήνα και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 750 ανθρώπους –σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, που θεωρείται πολύ υποτιμημένος–, έχουν τραυματίσει άλλους τουλάχιστον 5.000 και έχουν μετατρέψει 900.000 πολίτες σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Οι συνομιλίες αναμένεται να ξαναρχίσουν στην Τζέντα, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο σαουδάραβας αξιωματούχος. Χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα» τη «δήλωση» αυτή, αναγνωρίζοντας όμως ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε «προκαταρκτικό στάδιο».

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Φιλίπο Γκράντι, έκρινε μέσω Twitter πως πρόκειται για «θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης» στο Σουδάν.

Αν και η σύναψη προκαταρκτικής συμφωνίας ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει, σύμφωνα με τον Αλί Βερτζί, ειδικό στο Σουδάν, τα μέρη αποφεύγουν να «επικρίνουν τη διαδικασία», καθώς φοβούνται πως θα κάνουν «αυτοεκπληρούμενη προφητεία αποτυχίας».

Οι ΔΤΥ τόνισαν προχθές Παρασκευή πως με δεδομένες «τις εμπειρίες του παρελθόντος», ο στρατηγός «δεν έχει καμία αξιοπιστία ούτε συμφέρον να αμβλύνει τα δεινά του λαού».

Στο Χαρτούμ, κάτοικοι μίλαγαν χθες για ολοένα πιο σφοδρά αεροπορικά πλήγματα. «Οι τοίχοι των σπιτιών τρέμουν», έλεγαν. Σε ορισμένες συνοικίες, τα πυρά πυροβολικού ήταν ασταμάτητα.

Pray for #Sudan

It’s not even safe inside your own house. pic.twitter.com/q5K7A8dmhP

— Mohamed Abdulwahab (@MohamedAbdulwa) May 9, 2023