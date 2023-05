Την Παρασκευή 9 Ιουνίου ο Μανώλης Μητσιάς, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Θάνος Ματζίλης και η ορχήστρα Ρυθμός παρουσιάζουν μια βραδιά αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή και στιχουργό Νίκο Γκάτσο, στο Faliro Summer Theater.

Ένα αφιέρωμα στον ποιητή των τραγουδιών

Με όχημα τον ποιητικό λόγο του Νίκου Γκάτσου, όπως μελοποιήθηκε από τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Δήμο Μούτση και τον Νίκο Χιώτογλου, ο οποίος παρέδωσε πρόσφατα στη δισκογραφία τον κύκλο τραγουδιών του ποιητή «Η παγωμένη θεατρίνα», ταξιδεύουμε στο μαγικό κόσμο του δημιουργού.

‘‘Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα”, “Ο Γιάννης ο Φονιάς”, “Τ΄ Αστέρι του Βοριά”, “Αθανασία”, “Κεμάλ”, “Αύριο πάλι”, “Ραλλού”, “Άσπρη μέρα και για μας”, “Χάρτινο το Φεγγαράκι”, “Αθήνα”, “Ηταν καμάρι της αυγής” είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους των υπέροχων τραγουδιών που θα ακουστούν την Παρασκευή 9 Ιουνίου.

Τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Γκάτσου ερμηνεύει με τον ιδιαίτερα δικό του τρόπο ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος έχει ερμηνεύσει πρώτος τα περισσότερα τραγούδια του μεγάλου δημιουργού.

Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Βιολέτα Ίκαρη και ο ταλαντούχος λαϊκός τραγουδιστής Θάνος Ματζίλης.

Επί σκηνής, συμπράττει η εξαιρετική Ορχήστρα Ρυθμός πλαισιώνοντας με μουσική πολυχρωμία τους τρεις ερμηνευτές.

“Οι αληθινοί ποιητές δεν επιβάλλονται, έστω και από τους προικισμένους άρχοντες. Ανακαλύπτονται κάθε φορά και διαφορετικά… Και ο Γκάτσος είναι ένας από αυτούς”, είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις.

Πληροφορίες

«Στ’ ουρανού την άκρη», αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο

Παρασκευή 9 Ιουνίου, 21:30

Faliro Summer Theater

*Διεύθυνση: Ολυμπιακό Ακίνητο TΑΕ KBO NTO Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο

Πληροφορίες : 210 9213310

Στο χώρο λειτουργούν μπαρ.

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ Ζώνη 25€ – Β’ Ζώνη 20€ – Γ’ Ζώνη 15€

Εισιτήρια προπωλούνται

Online: https://www.viva.gr/tickets/music/tragoudia-tou-nikou-gkatsou/

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt

Τηλεφωνικά στο 2109213310

*How to get there:

– Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” (ΣΕΦ) και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

– ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

– Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

– Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)