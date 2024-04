Mandisa: Το αστέρι του American Idol πέθανε σε ηλικία 47 ετών

Η K-Love επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, κοινοποιώντας μια δήλωση του Chief Media Officer David Pierce.

«Η Mandisa αγαπούσε τον Ιησού και χρησιμοποιούσε την εξαιρετικά ευρύτατη πλατφόρμα της για να μιλάει γι’ Αυτόν με κάθε ευκαιρία», ανέφερε στην ανακοίνωση του.

«Με πλήγωσες και έκλαψα και ήταν οδυνηρό. Πραγματικά ήταν. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι σε έχω συγχωρέσει και ότι δεν χρειάζεται κάποιος να ζητήσει συγγνώμη για τον συγχωρέσεις»

«Η καλοσύνη της ήταν τεράστια, το χαμόγελό της σε μαγνήτιζε, η φωνή της εκπληκτική, αλλά δεν μπορούσε να συγκριθεί με το μέγεθος της καρδιάς της».

«Η Mandisa αγωνίστηκε και ήταν αρκετά ευαίσθητη ώστε να το μοιραστεί μαζί μας, γεγονός που μας βοήθησε να μιλήσουμε για τους δικούς μας άθλους. Οι δυσκολίες της Μαντίσα έχουν τελειώσει.Είναι με τον Θεό για τον οποίο τραγούδησε τώρα. Ενώ είμαστε λυπημένοι, η Mandisa είναι στο σπίτι της. Προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους φίλους της Mandisa και σας ζητάμε να ενωθείτε μαζί μας».

Η αιτία θανάτου της Hundley δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η πορεία της

Η γεννημένη στην Καλιφόρνια καλλιέργησε το πάθος της για τη μουσική σε νεαρή ηλικία, σπουδάζοντας τζαζ στο κολέγιο πριν ενταχθεί στους Fisk Jubilee Singers, ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Fisk στο Νάσβιλ.

Το 2005, συμμετείχε στην οντισιόν για την πέμπτη σεζόν του American Idol και εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή – αποτελούμενη από τους Simon Cowell, Randy Jackson και Paula Abdul – με την ερμηνεία της στο Fallin’, της Alicia Keys.

Ο Cowell αρχικά εκθείασε την οντισιόν της ως «καταπληκτική» και την έστειλε στον επόμενο γύρο, αλλά προκάλεσε οργή όταν έκανε ένα αρνητικό σχόλιο για το βάρος της αφού είχε φύγει από την αίθουσα της κριτικής επιτροπής.

Λίγο μετά την ερμηνεία της, κοίταξε εκτός κάμερας και ρώτησε: «Έχουμε μεγαλύτερη σκηνή φέτος;», ενώ αργότερα τη συνέκρινε με τη «Γαλλία».

Ο οικοδεσπότης Ryan Seacrest χαρακτήρισε τα σχόλια «κακόγουστα», καθώς ο Hundley κάθισε με το πάνελ για να συζητήσει το θέμα.

Ο Cowell απάντησε ότι «ταπεινώθηκε» από την αντίδρασή της, μουρμουρίζοντας ότι ήταν «τόσο απαίσιος».

Έγραψε ιστορία

Τελικά πέρασε στα live shows, αλλά αποκλείστηκε αφού έφτασε στο στάδιο των εννέα καλύτερων.

Η Taylor Hicks κέρδισε τον διαγωνισμό, ενώ η Katharine McPhee τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

Μετά την αποχώρησή της, η Hundley κυκλοφόρησε το ντεμπούτο single της, Only the World, τον Μάιο του 2007.

Λίγους μήνες αργότερα, παρουσίασε το ντεμπούτο άλμπουμ της, True Beauty – και έγραψε ιστορία ως η πρώτη νέα καλλιτέχνιδα που έκανε ντεμπούτο στο νούμερο ένα του Top Christian Album charts.

Ήταν υποψήφια για το πρώτο της Grammy για τον δίσκο αυτό, για το καλύτερο ποπ/ contemporary gospel άλμπουμ, και στη συνέχεια κυκλοφόρησε άλλους πέντε δίσκους.

Το 2014, πήρε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ σύγχρονης χριστιανικής μουσικής χάρη στο άλμπουμ της Overcomer.

Η Hundley απομακρύνθηκε για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την απώλεια ενός στενού της φίλου από καρκίνο, αλλά επέστρεψε με ένα άλμπουμ με τίτλο Out of the Dark το 2017.

*Με πληροφορίες από metro.uk | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram