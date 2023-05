«Χίλιες μέρες είναι ένα συγκλονιστικά μεγάλο χρονικό διάστημα κράτησης», λέει ο σύντροφος της Αυστραλέζας δημοσιογράφου, Τσενγκ Λέι, η οποία βρίσκεται στις κινεζικές φυλακές με τον λόγο να παραμένει έως και σήμερα άγνωστος.

Το ίδιο δηλώνουν και οι φίλοι και η οικογένεια της δημοσιογράφου, οι οποίοι αναρωτιούνται τι έκανε η Λέι και βρίσκεται στη θέση αυτή.

Ο σύντροφος της Λέι, μιλώντας στο BBC δηλώνει πως θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές στην Κίνα ώστε να επιλυθεί αυτή η «απαίσια κατάσταση» το συντομότερο δυνατόν.

Η Λέι εργαζόταν ως ρεπόρτερ στο κομμάτι των επιχειρήσεων στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CGTN της Κίνας στην αγγλική γλώσσα, όταν την άρπαξαν ξαφνικά αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας στις 13 Αυγούστου 2020 και αργότερα την κατηγορούσαν για «παράνομη παροχή κρατικών μυστικών στο εξωτερικό».

Τους πρώτους έξι μήνες της πέρασε στην απομόνωση και ανακρίθηκε, χωρίς να μπορεί να έχει δικηγόρο στο πλάι της. Έκτοτε κρατείται με τους υπόλοιπους κρατουμένους.

Η δίκη της έγινε τον περασμένο Μάρτιο κεκλεισμένων των θυρών, ενώ απαγορεύτηκε και η είσοδος του πρέσβη της Αυστραλίας στην Κίνα. Μέχρι σήμερα, η καταδίκη της αναβάλλεται ξανά και ξανά.

After 1,000 days in #China detention, family renews call for release of Australian TV anchor Cheng Lei. #FreeChengLei and let her reunite with her children https://t.co/JVjI6hvwZH

— Beh Lih Yi 馬麗怡 (@behlihyi) May 10, 2023