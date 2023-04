Ένας δημοτικός σύμβουλος που κατηγορείται ότι είπε πως «οι λευκοί πρέπει να έχουν μαύρους σκλάβους» με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα σε αναστολή από το Συντηρητικό Κόμμα.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι αναγνώρισαν τη φωνή του Andrew Edwards σε μια ηχογράφηση με κάποιον να κάνει ρατσιστικά σχόλια .

Μια ηχογράφηση 16 δευτερολέπτων κοινοποιήθηκε στο Διαδίκτυο με κάποιον να λέει: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το χρώμα του δέρματος. Νομίζω ότι όλοι οι λευκοί άνδρες πρέπει να έχουν έναν μαύρο για σκλάβο ή μια μαύρη γυναίκα για σκλάβο, ξέρετε. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το χρώμα του δέρματος, απλώς είναι κατώτερης τάξης από εμάς τους λευκούς», σύμφωνα με το BBC.

Ο Edwards δεν επιβεβαίωσε εάν η ηχογράφηση αφορούσε τον ίδιο όταν ρωτήθηκε, αλλά είπε σε δήλωσή του την Τρίτη: «Γνωρίζω ότι υπάρχουν τόσο σοβαρές κατηγορίες εναντίον μου.

«Γι’ αυτό πήγα μόνος μου στον Συνήγορο του Πολίτη. Η υπόθεση είναι πλέον στα χέρια νομικών εμπειρογνωμόνων και του διαμεσολαβητή. Θα ήταν άδικο για τη διαδικασία να σχολιάσω».

It’s said that this is Andrew Edwards, Tory Councillor and MAGISTRATE saying all white people should have a black person as a slave and other sickeningly racist comments.

Tories vilified Angela Rayner for calling them scum but we need a stronger word to describe the racist fucks pic.twitter.com/03txwuSm7U

— Supertanskiii (@supertanskiii) April 12, 2023