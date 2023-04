Η πρώην πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι ανυπομονεί να καταθέσει, εάν μία από τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκε εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πάει σε δίκη.

Η Ντάνιελς τόνισε μάλιστα πως δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ αξίζει να πάει στη φυλακή στην υπόθεση που την αφορά, αλλά ίσως για άλλα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει.

«Κάθε φορά που βρίσκεσαι στη δημοσιότητα, είναι τρομακτικό», είπε η 44χρονη πρώην πορνοστάρ στον αρθρογράφο της Post, Πιρς Μόργκαν, σχετικά με την πιθανότητα να κληθεί ως μάρτυρας.

«Οπότε είναι αποθαρρυντικό, αλλά το περιμένω με ανυπομονησία», είπε η Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Κλίφορντ.

«Επειδή δεν έχω τίποτα να κρύψω, είμαι η μόνη που έχει πει την αλήθεια», υποστήριξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την Ντάνιελς.

Stormy Daniels tells Piers Morgan she will «absolutely» testify against Donald Trump if asked.

«It’s daunting, but I look forward to it. I have nothing to hide.»@piersmorgan | @StormyDaniels | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/HJuEtRDMjs

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 6, 2023